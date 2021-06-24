وصلة رقص لـ مايان السيد تشعل مواقع التواصل (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت الفنانة الصاعدة مايان السيد عبر حسابها على تطبيق بادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» من أحدث ظهور لها.

وبحسب ما جاء في الفيديو، الذي تم تداوله بشكل كبير، فقد ظهرت مايان بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بدلة لامعة باللون الزهري.

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وتميزت الفنانة المتألقة مايان السيد بقصة شعر عصرية مختلفة، واعتمدت شعرها مرفوعا ومضفرا،وزينت طلتها بماكياج كثيف أبرز ملامحها.

يذكر أن مايان السيد هي ممثلة مصرية شابة، قدمت العديد من الأدوار، وشاركت بالعمل مع كثير من النجوم في أعمال فنية مختلفة، فهي من مواليد 9 نوفمبر عام 1997، وعمرها حاليًا 24 عامًا، ولدت بمدينة أوجوستا بولاية جورجيا الأمريكية، و درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتخصصت في مجال التمثيل والمسرح.