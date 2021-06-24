أسرة محمد حلاوة تفتح النار على ياسمين عبد العزيز.. القصة الكاملة

عدن - ياسمين عبد العظيم - شنت أسرة محمد حلاوة، الساعات الماضية هجوم واسع على طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، استكمالا لمسلسل حرب التصريحات الدائر بينهم الفترة الحالية.

وبدأ الخلاف عندما تحدثت الفنانة ريهام حجاج عن أسباب انفصال طليقها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة والفنانة ياسمين عبد العزيز، وزواجها منه بعد ذلك.، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي.

ثم نشرت بعده الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “فيس بوك” ونصت على :” على الله حكايتكم ياجوز حرابيق”.

وبدأ الهجوم من جانب أسرة رجل الأعمال محمد حلاوة، بداية من لمياء حلاوة شقيقة محمد حلاوة، حيث نشرت فيديو تقول فيه : “يا جماعة إحنا بقالنا 3 سنين بنتحارب ونتهاجم ويتقال علينا كلام غلط وأحنا مبنردش علشان خاطر مصلحة ولادنا، ” احنا خلاص خرجناكي من حياتنا وقفلنا صفحتك ومش بس كده مبنفتكركيش وعاوزينك أنتي كمان تركزي في صفحتك وتنسينا وحاولي أن أنتي تكوني سعيدة لأن أحنا بقينا سعداء وأحنا بعيد عنك”.

وأضافت لمياء :”يارب الكلام ده يوصلك لأن غير كده أنا أظن أنك هتبوظي الصفحة الجديدة بتاعتك هي كمان، ده اللي عاوزة أقولهولك وأقوله لمصلحة ولادك”.

من جانبها شنت ليلى محمد حلاوة، هجوم واسع على ياسمين عبد العزيز، وكتبت عبر خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على “إنستجرام”، “إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. إنتي اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير.. الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. انتي اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيييييييييييب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك”.

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