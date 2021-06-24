شكرا لقرائتكم خبر عن للكبار وبس – منة فضالي بـ”أبو فتلة “ومنطقتها الحساسة ظهرت كلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“إنستجرام”، حيث أنها من اكثر الفنانات اللاتي يحرصن على مشاركة الجمهور بأحدث أخبارها وإطلالتها بشكل مستمر.

حيث أشعلت الفنانة منه فضالي مواقع التواصل الاجتماعي وخطفت أنظار الجمهور والمتابعين، من خلال الصورة الجديدة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ“إنستجرام”، وظهرت في الصورة وهي ترتدي فستانا بمزيج من اللون الأبيض والأسود ساحر.

أما من الناحية الجمالية، ففضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية لإبراز ملامحها وجمالها، ووضعت لون بينك فاتح للشفاة مما أعطاها أنوثة وجمال، أما بالنسبة للشعر ففضلت أن تظهر بتسريحة بسيطة لتبرز جمال شعرها القضير الذهبي، وفضلت أن تكمل الإطلالة بساعة شيك جميلة.

وقامت بالتعليق على الصورة قائلة:لا تستهين بامرأه تعرف متي تكون في قمه انوثتها ومتي تكون اصلب من الرجل، وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة المنشورة، وأنهالت التعليقات الرائعة التي تشيد بجمالها وجاءت التعليقات كالأتي: تجنني، اية القمر دا، ربنا يحميكي.