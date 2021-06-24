شكرا لقرائتكم خبر عن بالمحزق والعريان – اتفرج ياسمين صبري تظهر حجم وملامح صدرها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة ياسمين صبري جمهورها بـصورة جديدة ، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

و تألقت ياسمين صبري بإطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان مجسم باللون الموف ، ما حازت علي اعجاب متابعيها و جادت التعليقات كالاتي : ملكة جمال ، قمر ، جميلة جدا .

وكانت أحدث أعمال الفنان ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، نفت ما تردد عن سخريتها من أزمة الفنان محمد رمضان؛ وتداول الجمهور تعليقا لـ صفحة موثقة باسمها على “فيسبوك” تقول من خلاله “ضحكتني”.

وقالت الفنانة ياسمين صبري، من خلال تدوينة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر”: “ليس لدي أي حسابات على فيسبوك .. الحساب مزور وسأقوم بإغلاقه .. مستحيل أتكلم كدة مع أو على أي حد”.

وفي نفس السياق كان الفنان محمد رمضان، قد أعلن تحفظ البنوك على أمواله، حيث قال في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”

وقال محمد رمضان:” صحيت الصبح علي تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زيي مش بيسيبو في البنك بيسيبو في بيتهم “.