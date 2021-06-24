شكرا لقرائتكم خبر عن متع نظرك – لقاء الخميسي رفعت التيشرت وبينت التاتو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة لقاء الخميسي ، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال تبرز أنوثتها.

وتألقت لقاء الخميسي، بـ تيشيرت بسيط باللون الأسود، وعلقت على الصورة “تشفى الروح بكونها مع الأولاد أعد الطفل بداخلك”.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذى يبرز جمال أنوثتها.

كما تركت لقاء الخميسي شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة التي تتناسب مع ظهورها اللافت.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة والناعمة.

وشاركت لقاء الخميسي في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.

آخر أعمال لقاء الخميسي الفنية

مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتستعد لقاء لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد “إجازة مفتوحة” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتدور أحداث المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

مسلسل “إجازة مفتوحة” وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا.

بدأت لقاء الخميسي حياتها الفنية بالعمل في مجال الإعلانات، ثم عملت في مسرحية تحب تشوف مأساة الذي لمعت من خلالها بعد ذلك وعملت في التلفزيون والسينما بأعمال عدة.

كان عام 2007 إعادة اكتشاف لها، خاصة بعد نجاحها في مسلسل قضية رأي عام بشهادة الجمهور الذي اختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة.

كما قدمت دورا ناجحًا في مسلسل راجل وست ستات بأجزائه العشرة، وأيضا مسلسل ناصر الذي عرض في رمضان عام 2008 والتي جسدت فيه شخصية تحية كاظم زوجة جمال عبد الناصر، وعام 2012 نجحت بنجاح الزوجة الرابعة بخفة ظلها.