خلاف بين حلا شيحا وتامر حسني في أول ساعات عرض فيلم «مش أنا»

عدن - ياسمين عبد العظيم - بدأت السينمات ودور العرض، صباح اليوم الخميس 24 يونيو 2021، عرض فيلم “مش أنا” الذي يقدمه الفنان تامر حسني بشكل مختلف.

واحتفل تامر حسني، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد وسط حضور عائلته، والدته وشقيقه المنتج حسام حسني وزوجته.

وتدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

ويشارك في بطولة فيلم «مش أنا» الفنان تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، انباء تفيد بنشوب خلاف بين الفنانة حلا شيحة والفنان تامر حسني، خلال الساعات القليلة الماضية، فور طرح فيلم «مش أنا» بالسينمات.

وذكرت الأنباء أن حلا شيحة تشعر بغضبٍ شديد، بسبب ترتيب اسمها على تتر الفيلم، الأمر الذي أفسد فرحتها.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة بسمة بوسيل بنشر رسالة موجهة لزوجها تامر حسني، عبر حسابها على إنستجرام، وقالت: “مبروك حبيبي ، أنا فخورة بك وبكل الفريق الذي كان هناك من أجلك في صناعة هذا الفيلم الرائع، بالنسبة لي هذا هو واحد من أفضل الأفلام التي رأيتها في حياتي ، بارك الله فيك ودائماً ما تمطر بك بالنجاح”.

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