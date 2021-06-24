كورسيه بسنت شوقي يفجر موجة سخرية على «السوشيال ميديا»

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتقادات لاذعة تعرضت لها الفنانة بسنت شوقي، في أول ظهور لها بعد الزواج، بعد ظهورها برفقة زوجها الفنان محمد فراج في حفل مجلة enigma .

ويعد هذا هو الظهور الاول لكل من الفنان محمد فراج برفقة زوجته بسنت شوقي، بعد زواجهما الذب اقيم في 11 يونيو الماضي.

وظهرت بسنت شوقي وهي ترتدي فستان أبيض طويل أظهر رشاقتها، ولكن ظهرت خطوط من تحت الفستان توحي بارتدائها “الكورسيه”.

وأثار ظهور الكورسيه أسفل فستان الفنانة بسنت شوقي، موجة من السخرية من جانب رواد المواقع السوشيال ميديا الساعات الأخيرة، حيث اتهمها البعض أنها متعمدة إظهاره، فيما علق البعض الآخر :”بتخبي الكرش ليه” ، “الكورسيه هياكل منك حتة”.

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة بسنت شوقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مقطع صغير من حفل زفافها برفقة زوجها الفنان محمد فراج وكتبت على الفيدية معلقة:” هو العمر إيه غير ليلة.. زي الليلة ✨A small recap of our “Katb Ketab” day”.

يذكر ان الفنان محمد فراج احتفل بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي، في حفل ملئ بالحب والبهجة والسعادة بحضور عدد من الاهل والاصدقاء ونجوم الفن مثل:منى زكي وزوجها احمد حلمي، حنان مطاوع وزوجها، ريهام عبد الغفور وزوجها، إنجي وجدان، الناقد احمد شوقي، هنا شيحة، لقاء الخميسي والعديد من نجوم الفن الأخرين.

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