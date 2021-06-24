إيمي سمير غانم تنشر صورة برفقة عائلتها وهم في قمة السعادة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “أنستجرام.

ونشرت إيمي سمير غانم، صورة تجمعها بوالدها الفنان الراحل سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز، وشقيقتها دنيا سمير غانم، وهم في قمة سعادتهم.

وعلقت إيمي سمير غانم على الصورة وكتبت:” اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا”.

وانهالت التعليقات على منشور الفنانة إيمي سمير غانم بالدعاء بالرحمة للفنان سمير غانم، والشفاء للفنانة دلال عبد العزيز.

وفي وقت سابق،زارت الفنانة إيمي سمير غانم، قبر والدها الفنان الكبير سمير غانم في الجمعة الرابعة له داخل قبره بعد رحيله الشهر الماضي، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت إيمي سمير غانم، مقطع فيديو عبر خاصية الستوري، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت إيمي سمير غانم في الفيديو، وهي تزور قبر والدها الراحل الفنان سمير غانم، وعلقت على الفيديو بكلمة “بحبك” وقلب مكسور.

ومؤخرًا، كتبت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي “انستجرام” وكتبت : «اللهم اشفي أمي وانثر العافية في جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معافاة لا ضرر فيها يمسها.. اللهم إني أسألك بصفاتك العلى وأسمائك الحسنى وأسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تعفو عنها وتشفها وتبارك لنا فيها.. اللهم إنك أعلم بحالها فالطف بها.. اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها».

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