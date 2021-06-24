شقيق ياسمين عبد العزيز يقصف جبهة ابنة محمد حلاوة برسالة نارية.. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - دعم الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، شقيقته في حرب التصريحات الأخيرة ، بينها وبين أسرة طليقها السابق محمد حلاوة.

ونشر الفنان وائل عبد العزيز، منشور جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك”.

وكتب وائل عبد العزيز: “ربنا سبحانه عز وجل معاكي وانا فضهرك ومعاكي بكل ما أملك من صحة وقوة لحد آخر يوم في عمري وافديكي بحياتي لو حد مسك بشيء مش كلام وانتي حافظاني”.

وتابع: “متقلقيش في ضهرك يا بنت الأصول يا متربية وبتأسفلك لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعه الأخوة مش أكتر ولا يهمك احنا مبنردش الإهانة بالإهانة زي ما اتعودنا”.

وفي الساعات الماضية، شنت ليلى محمد حلاوة، هجوم واسع على ياسمين عبد العزيز، وكتبت عبر خاصية “ستوري” لحسابها الشخصي على “إنستجرام”، “إوعي تدّعي حاجة مش فيكي أنت عمرك ما كنتي كويسة مع حد.. إنتي اللي خطفتي بابانا مننا من 17 سنة، وكانت أمي على ذمته وحاولتي طول الـ17 سنة تقطعي علاقتنا ببابانا وحاربتينا وأذتينا كتير.. الناس العادية مش عارفة حاجة بس الناس اللي حوالينا عارفين كل حاجة.. ياريت تبطلي أذى بدل ما نعرف الكل.. انتي اللي قاطعانا عن إخواتنا من يوم ما اتولدوا وكفاية اللي عملتيه في شرم الشيخ من شهر معايا قدام الناس كلها.. عيييييييييييب وكفاية وبطلي تظهري بصورة مش حقيقتك”.

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