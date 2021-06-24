مفاجأة مدوية.. تهديد بالقتل لياسمين عبد العزيز بعد خلافها مع أسرة محمد حلاوة

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، مفاجأة مدوية، الساعات الأخيرة، باستقباله رسالة تهديد بقتل شقيقته ياسمين عبد العزيز.

ويأتي ذلك على خلفية حرب التصريحات الأخيرة والخلاف الناشب بين الفنانة ياسمين عبد العزيز، وبين أسرة طليقها السابق محمد حلاوة.

ونشر الفنان وائل عبد العزيز، منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “لإيس بوك” وكتب :”هيا وصلت للتهديد بالقتل .. عموما ياما دقت عالراس طبول ياريت مباحث الانترنت تشوف الموضوع ده ..”.

ومؤخرًا كتب وائل عبد العزيز: “ربنا سبحانه عز وجل معاكي وانا فضهرك ومعاكي بكل ما أملك من صحة وقوة لحد آخر يوم في عمري وافديكي بحياتي لو حد مسك بشيء مش كلام وانتي حافظاني”.

وتابع: “متقلقيش في ضهرك يا بنت الأصول يا متربية وبتأسفلك لو في يوم صدر مني شيء غلط كان بنزعه الأخوة مش أكتر ولا يهمك احنا مبنردش الإهانة بالإهانة زي ما اتعودنا”.

وبدأ الخلاف عندما تحدثت الفنانة ريهام حجاج عن أسباب انفصال طليقها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة والفنانة ياسمين عبد العزيز، وزواجها منه بعد ذلك.، في لقاء تليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي.

ثم نشرت بعده الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل “فيس بوك” ونصت على :” على الله حكايتكم ياجوز حرابيق”.

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