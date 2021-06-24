نسرين طافش تفاجىء الجمهور بإطلالة جذابة.. ومتابعون : كاملة الأوصاف

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها ، بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور الشهير «انستجرام»،.

وظهرت الفنانة السورية نسرين طافش، في الصورة الجديدة، وهي ترتدي فستان باللون الوردي،في إطلالة جريئة وجذابة، نالت إعجاب الجماهير.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت :”وفي لحظة ما , بومضة من الزمن .. قد يتغير كل هذا الذي تظنه لن يتغير.”.

وانهالت التعليقات على صورة نسرين طافش، والتي كان أبرزها :” الجمال عدا الكلام مافي وصف ينوصف كامل الاوصاف الله يحميكي نيسو لوڤ يو “.

ومؤخرًا نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، صورة جديدة، وهي ترتدي فستان باللون الوردي، مكشوف الصدر في إطلالة جريئة وجذابة.

وعلقت نسرين طافش على الصورة وكتبت :”ثم يعوضك الله عوضا يليق بقلبك ، يومكم حلو يا حلوين”.

كما شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، بصور جديدة لها من جزر المالديف،ظهرت فيها وهي تجلس على الأرجوحة وسط الخضرة والجمال، في منظر خلاب.

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