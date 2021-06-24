شكرا لقرائتكم خبر عن الدهن في العتاقي – نبيلة عبيد كسحت فيفي عبده في الرقص البلدي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفلت الفنانة نبيلة عبيد، بحصولها على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا، بالرقص على أنغام أغنية لـلمطرب محمود الليثي.

وكتبت نبيلة عبيد ،في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”: «شكراً من القلب لحاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على تفضله بمنحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشكر خاص لهيئة الثقافة والفنون بدبي، على دعمها الدائم والكبير للفن والثقافة والمبدعين في العالم العربي.. حفظ الله دولة الإمارات العربية حكومة وشعبًا».

ونشرت الفنانة منة فضالي فيديو جديدًا للنجمة نبيلة عبيد أثناء رقصها وذلك عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وفي سياق متصل، شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بصور جديدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات :انستجرام”. ونشر الفنان محمد رمضان مجموعة صور جديدة له برفقة الفنانة نبيلة عبيد، والذي التقاها بالصدفة في الامارات.

وظهر محمد رمضان في الصور وهو يقبل يد الفنانة نبيلة عبيد، وعلق عليها : “أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي” .

يذكر أن آخر الأعمال الفنية للفنانة نبيلة عبيد؛ هو مسلسل سكر زيادة، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني في العام الماضي 2020