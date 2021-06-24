هجوم حاد على أيتن عامر بسبب حنين حسام.. تعرف على التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة أيتن عامر

شن جمهور ومتابعي الفنانة أيتن عامر، هجوم عنيف عليها الساعات الأخيرة، وذلك بسبب منشور نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت الفنانة آيتن عامر، مقطع فيديو لها عبر “إنستجرام” قائلة: “نزلوا الأبليكيشن BIGO live عشان نتقابل live الساعة ٥ ونتكلم ونحتفل سوا بالـ١١ مليون”.

وعلى الفور انهالت التعليقات على منشور أيتن عامر، حيث هاجمها الكثير من الالشخاص بسبب ترويجها لنوع من التطبيقات الذي يشبه تطبيق لايكي الذي سجنت بسببه حنين حسام.

وعلقت أحد المتابعين: “نفس نوعية الأبلكيشنز اللي حنين حسام أعلنت عنها وأخدت بسببها ١٠ سنين.. وكل الناس عارفه كويس الأبلكيشنز دي بيتعمل فيها إيه في اللايڤات.. ومش معنى إنك نجمة تقومي تقبلي تاخدي فلوس عشان تعملي إعلان وتطلعي لايف محترم وسلامو عليكم وبعد كده كل اللي نزل الأبلكيشن بسببك عارف سكته بعد كده منين.. مش هقول في المبادئ بس على الأقل فين القانون.. لو حنين هتتسجن يبقا كل الأبلكيشنز دي تتقفل وكل اللي أعلنوا وبيعلنوا عنها يتسجنوا هما كمان ولا إيه مش هو ده العدل؟”.

فيما علق آخر :” ما تفتحي اللايڤ هنا وتتكلمي براحتك بدل البرنامج القذر ده! إنتي مش ناقصك حاجة يا آيتن عشان تعملي إعلانات، وبعدين حتى لو انتي محتواكي محترم افرضي البنات دخلت واتسحلت فيه، اتقي الشبهات وبلاش الكلام ده لأنه زيه زي البرنامج اللي أعلنت عنه حنين حسام، ومش هيبقى عدل أبداً هي تتحبس وانتي تعلني عادي”.

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