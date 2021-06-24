لن تصدق.. إيرادات فيلم تامر حسني “مش أنا” في أول يوم عرض

انتعاشة كبيرة، وأرقام كبيرة، حققتها دور العرض السينمائية في مصر، الساعات الاخيرة، في أول أيام عرض فيلم الفنان اتامر حسني الجديد “مش أنا”.

واستطاع فيلم النجم تامر حسني، “مش أنا” ان يحقق إيرادات كبيرة في أول أيام عرضه، وفقًا لآخر الأرقام المتداولة حتى الآن.

وحقق فيلم “مش أنا” إيرادات بلغت قيمتها مليون و10 آلاف جنيه فى أول يوم عرض له، ومازال الرقم في ارتفاع نظرًا لكثرة الإقبال على مشاهدة الفيلم.

واحتفل تامر حسني، بالعرض الخاص لفيلمه الجديد وسط حضور عائلته، والدته وشقيقه المنتج حسام حسني وزوجته.

أنا

ويشارك في بطولة فيلم «مش أنا» الفنان تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية ما تصيب “حسن” تامر حسنى، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته”.

وفي وقت سابق، قامت الفنانة بسمة بوسيل بنشر رسالة موجهة لزوجها تامر حسني، عبر حسابها على إنستجرام، وقالت: “مبروك حبيبي ، أنا فخورة بك وبكل الفريق الذي كان هناك من أجلك في صناعة هذا الفيلم الرائع، بالنسبة لي هذا هو واحد من أفضل الأفلام التي رأيتها في حياتي ، بارك الله فيك ودائماً ما تمطر بك بالنجاح”.

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