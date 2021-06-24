بعد اتهام جورجينا بتقليدها.. ياسمين صبري تفاجىء الجمهور بإطلالة ساحرة.. (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها متابعيها مؤخرًا بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، في أحدث صور لها وهي إيطاليا، وترتدي فستان أخضر طويل، نال إعجاب متابعيها وجمهورها.

ومؤخرا أثارت عارضة الأزياء والممثلة الإسبانية جورجينا رودريجيز، زوجة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي اليوفنتوس الإيطالي، حالة من اجدل، وذلك بعدما وجهت رسالة للفنانة ياسمين صبري.

ومن خلال الرسالة التي نشرتها جورجينا رودريجيز عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” دعت ياسمين صبري لعدم تقليدها في المظهر والملابس.

ونشرت جورجينا صورة لها، موجهة رسالة إلى ياسمين صبري بعدم تقليدها والبحث عن ذاتها، معلقة : “كوني نفسك وليس أنا”، وقامت بالإشارة للصفحة الرسمية لياسمين صبري.

وردًا على تلك الرسالة، علقت ياسمين صبري على الصورة قائلةً: “أنا لست في منافسة مع أحد”.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان ياسمين صبري مسلسل “فرصة تانية” رمضان 2020، مع النجوم: “أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.

اقرأ ايضًا:

جورجينا رودريجيز توجه رسالة صادمة لـ ياسمين صبري.. والأخيرة تصدمها بردها