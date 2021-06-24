شريهان داخل قفص المحكمة بسبب «كوكو شانيل».. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، منذ قليل، برومو دعائي جديد لمسرحية “كوكو شانيل”، من بطولة الفنانة شريهان.

وتعد مسرحية “كوكو شانيل”، هي أول أعمال الفنانة شريهان بعد غياب طويل دام لـ 18 عاماً، عن وجودها على المسرح.

وتدور قصة كوكو شانيل، حول سيدة لامعة في عالم الأزياء، والتي رغم شهرتها الكبيرة كانت بدايتها متواضعةحيث بعد وفاة والدتها تم إرسالها إلى دار للأيتام.

وعلق تركي آل الشيخ على البرومو الذي نشره عبر حسابه بـ Twitter: “مين منتظر مثلنا؟ العرض الذي سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل النجمة #شريهان تعود بعد غياب 30 سنة عن خشبة المسرح”.

كما نشر الحساب الرسمى لمنصة اتفرج VIP البرومو الدعائى الرسمى لمسرحية “كوكو شانيل” للفنانة الكبيرة شريهان.

وظهرت الفنانة شريهان فى البرومو الدعائي للمسرحية وهي تقف داخل قفص في محكمة، وتقول: آه حبيت، للأسف حبيت، اللي بيتحكم في الحب القلب، واللي بيتحكم في القلب الحب.

ومسرحيية “كوكو شانيل” من تأليف مدحت العدل، وإنتاج العدل جروب، وتقدم برعاية هيئة الترفيه السعودية، إخراج هادي الباجوري.

ويشارك في بطولة المسرحية بجانب النجمة شريهان، كلا من أيمن القيسوني، إنجى وجدان، وعماد إسماعيل، ويقدم به 9 استعراضات غنائية، وضع ألحانها الملحن إيهاب عبدالواحد، وتم الانتهاء من تسجيلها في 2019.

اقرأ ايضًا: