بعد حملها من «حلاوة»..ريهام حجاج تتألق بالسوارية في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة ريهام حجاج ، بنشر صورة جديدة لها لتشارك جمهورها ومتابعيها وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، حيث أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت أزمتها الأخيرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز طليقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

حيث أن الفنانة ريهام حجاج ظهرت في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، بإطلالة سواريه رائعة، وذلك بالتزامن مع إعلان خبر حملها من محمد حلاوة.

حيث أنها أرتدت في الصورة فستان أسود سوارية رائع، وفضلت أن تعتمد على الألوان الترابية في وضع اللمسات الجمالية لبشرتها لإبراز ملامحها، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا على كتفيها وظهرها مما نالت الإطلالة إعجاب الجمهور والمتابعين.

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج، أثارت حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بسبب حوارها مع الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج سهرة خاصة، المذاع عبر شاشة النهار، بسبب الحديث عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

حيث أنها قامت بالتعليق على أنباء زواجها من محمد حلاوة “طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز”، قائلة: “يادى النيلة.. القلق كبير على السوشيال ميديا بسبب زواجي، ولا أعلم لماذا كل هذه الضجة”، مضيفة: “أنا تزوجت من شخص، إيه المشكلة فى كده، أنا مش فى السجن ولا ارتكبت جريمة”.

مقالات أخرى قد تهمك:

قبلة ياسمين عبد العزيز لـ أحمد العوضى تشعل مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)