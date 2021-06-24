في ذكرى رحيل«مهندس الكوميديا»..صور نادرة للفنان يوسف داوود في مرحلة الشباب (اتفرج)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور النادرة للفنان يوسف داوود وهو في مرحلة الشباب، وذلك بالتزامن مع ذكرى رحيله حيث أنه رحل عن عالمنا في يوم 24 يونيو عام 2012م عن عمر يناهز 79 عاما، حيث أنه ترك العديد من الأفلام والمسلسلات التي مازالت في أذهاب الجمهور ومحبيه .

حيث أن اسمه كاملًا هو يوسف جرجس صليب، ولد عام 1933م في منطقة السيوف بالإسكندرية.

كان يعمل قبل التمثيل وخوض المجال الفني مهندسا للكهرباء وكان متأثرا بها جدا ويحبها.

حيث أنه تخرج يوسف داود في كلية الهندسة، قسم الكهرباء، عام 1960.

اتسم بوسامته وخفه طله خلال فترة الشباب، وكانت بدايته الفنية شارك في مشهد وحيد في فيلم “ملف في الآداب” بدور طبيب مستغل.

قام بتقديم عدد من الأفلام الناجحة والتي مازالت في ذهن عدد كبير لدى الجمهور منها أفلام “كراكون في الشارع”، و” سيداتي آنساتي”، وأمير الظلام، وحسن ومرقص، و” عسل أسود” و” عمارة يعقوبيان”.

واستطاع أن يثبت موهبته الفذة في التمثيل والفن من خلال تقديم العديد من الأدوار وتجسيد مختلف الشخصيات الموجودة بالفعل في المجتمع.

وشارك داوود في مسلسلات “رأفت الهجان”، و”السيرة الهلالية”، و”فارس بلا جواد”، ويوميات ونيس، و”العمدة هانم”.

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