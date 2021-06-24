أول رد فعل من بسنت شوقي بعد أزمة الـ«كورسيه» .. اتفرج

عدن - ياسمين عبد العظيم - بسنت شوقي

تعرضت الفنانة بسنت شوقي، الساعات الماضية لهجوم عنيف وسخرية من جانب الجمهور، على إطلالتها الأخيرة في حفل مجلة enigma.

وظهرت بسنت شوقي وهي ترتدي فستان أبيض طويل أظهر رشاقتها، ولكن ظهرت خطوط من تحت الفستان توحي بارتدائها “الكورسيه”.

وأثار ظهور الكورسيه أسفل فستان الفنانة بسنت شوقي، موجة من السخرية من جانب رواد المواقع السوشيال ميديا الساعات الأخيرة، حيث اتهمها البعض أنها متعمدة إظهاره، فيما علق البعض الآخر :”بتخبي الكرش ليه” ، “الكورسيه هياكل منك حتة”.

من جانبها نشرت الفنانة بسنت شوقي، مجموعة من الصور الجديدة بنفس الفستان الذي لاقى سخرية الجمهور، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”

وفي وقت سابق، شاركت الفنانة بسنت شوقي، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام”، مقطع صغير من حفل زفافها برفقة زوجها الفنان محمد فراج وكتبت على الفيدية معلقة:” هو العمر إيه غير ليلة.. زي الليلة ✨A small recap of our “Katb Ketab” day”.

يذكر ان الفنان محمد فراج احتفل بحفل زفافه على الفنانة بسنت شوقي، في حفل ملئ بالحب والبهجة والسعادة بحضور عدد من الاهل والاصدقاء ونجوم الفن.

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