بعد تصريحات «الحرب الباردة»..منة جلال تدعم ياسمين عبد العزيز بهذه الطريقة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - ياسمين عبد العزيز

قامت الفنانة منة جلال، بتقديم الدعم الدعم ومساندة الفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك بعد الهجوم الشديد الذي تواجهه من قبل أسرة وعائلة رجل الأعمال محمد حلاوة، وزوجتة الفنانة ريهام حجاج، وذلك من خلال العديد من التصريحات التي تم تداولها مؤخرا وأحدثت حالة من الجدل.

حيث قامت الفنانة منة جلال، بنشر صورة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام” .

وقامت بالتعليق على الصورة قائلة: “اللي بيحصل مع ياسمين عبد العزيز دة حاجة مش حلوة خالص الست كانت بعيدة تماما لسنين طويلة عن السويشال ميديا دلوقتي كل يوم في مشكلة انا ضدد الفضايح دى دة حتي تاريخها الفني يشفعلها”.

جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام حجاج زوجة رجل الأعمال محمد حلاوة قامت بالظهور في برنامج” سهرة النجوم “مع الأعلامية بوسي شلبي، وتحدثت عن زوجها وزواجه من قبل من الفنانة ياسمين عبد العزيز، مما تسببت تلك الحلقة في إثارة حالة من الجدل الشديد عبر السوشيال ميديا، وفي المقابل لم تقم الفنانة ياسمين عبد العزيز بالرد على أي من التصريحات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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