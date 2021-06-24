بعد إعلان حملها..ريهام حجاج تنشر صورة جديدة برفقة زوجها محمد حلاوة (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة ريهام حجاج ، بنشر صورة جديدة لها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، وذلك بالتزامن مع إعلانها رسميا لحملها منه وتصريحاتها المثيرة للجدل حول الفنانة ياسمين عبد العزيز.

حيث نشرت الفنانة ريهام حجاج برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، على أثر حضورها حفل مجلة Enigma لإعادة تخيل أغلفة أعدادها المختلفة، كما كان في الصورة ياسمين شحاتة مؤسسة المجلة والعديد من أصدقائهما.

ويعد هذا الظهور الأول للفنانة ريهام حجاج وزوجها محمد حلاوة عقب إعلان خبر حملها منه وذلك خلال برنامج “سهرة خاصة”، كما قامت بالتصريح بعدد من التصريحات المثيرة للجدل حول الفنانة ياسمين عبد العزيز.

جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام حجاج قامت بالظهور الإعلامي مع الإعلامية بوسي شلبي، وأثارت تلك الحلقة حالة من الجدل الشديد بسبب حديثها عن طليقة زوجها الفنانة ياسمين عبد العزيز، وتداولت تلك التصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وقامت الفنانة ياسمين عبد العزيز بالرد قائلة:”على الله حكايتكم ياجوز حرابيق”.

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