لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها في الجيم (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة لقاء الخميسي

قامت الفنانة لقاء الخميسي ، بنشر صورة جديدة من أحدث ظهور لها في الجيم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، حيث أنها من اكثر الفنانات التي تحرص على مشاركة جمهورها أحدث إطلالاتها.

حيث ظهرت الفنانة لقاء الخميسي، خلال الصورة التي نشرتها عبر سابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وهي ترتدي ملابس رياضية مما أظهر رشاقتها ولياقتها البدنيةفي إحدي صالات الجيم، وحصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين.

جدير بالذكر، أن الفنانة لقاء الخميسي كانت قد شاركت في مسلسل “ضد الكسر” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي من هذا العام.

مسلسل “ضد الكسر” بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأعلنت الفنانة لقاء الخميسي مؤخرا، أنها تستعد لاستئناف تصوير مسلسلها الجديد “إجازة مفتوحة” خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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