«لو كنت قطة حلوة»..هيفاء وهبي تشعل مواقع التواصل بإطلالة مثيرة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة هيفاء وهبي

قامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ، بنشر صورة جديدة لها من كواليس كليبها الجديد برفقة الفنان أكرم حسني، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام.

حيث ظهرت الفنانة هيفاء وهبي، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، بإطلالة مثيرة تشبه القطة من كواليس كليب “لوكنت”، و علقت على الصورة وكتبت: “لو كنت قطة حلوة” مما أثار اعجاب متابعيها.

وعلى الفور، حصلت الصورة على العديد من الإعجابات من قبل الجمهور ومتابعيها على إنستجرام، وأنهالت التعليقات على الصورة مشيدين بجمالها وأنوثتها.

جدير بالذكر، أن أغنية “لو كنت”، التي تجمع الفنانة هيفاء وهبي والفنان أكرم حسني، تصدرت محرك بحث جوجل ومنصّات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية منذ أن تم طرحها على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”.

كما تصدر هاشتاج “لو كنت” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً على تويتر في العديد من الدول العربية، ومنها: مصر والسعودية ولبنان والأردن وسوريا والعراق وتونس والجزائر وليبيا والإمارات، ووصل عدد المشاهدات لأغنية “لو كنت” على قناة هيفاء وهبي الرسمية على يوتيوب إلى نصف مليون مشاهدة في أقلّ من 24 ساعة.

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