«مصدومة وفقدت النطق»..شقيقة مودة الأدهم تكشف عن حالتها في السجن

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت رحمة الأدهم، شقيقة المتهمة مودة الأدهم، المشهورة إعلاميًا بفتاة “تيك توك”، عن الحالة النفسية لشقيقتها وهي موجودة بين جدران السجن، وذلك خلال تصريحات صحفية صدرت عنها، حيث أكدت أن شقيقتها مودة تعاني من صدمة عصبية حادة ولا تتحدث إطلاقا.

وعلقت على الحكم عليها بالسجن لمدة 6 سنوات قائلة:”لا تعليق على أحكام القضاء”، مؤكدة أنها شقيقتها تعاني الآن من صدمات عصبية، وفقدت النطق بمجرد أن سمعت حكم المحمة بالسجن بتهمة الإتجار بالبشر ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأشارت، أن شقيقتها مودة كانت لا تعلم إطلاقا أن ما ارتكبته من الظهور بملابس عارية، أو استخدام أطفال أثناء بثها مقاطع الفيديو، سوف يجعلها خلف القضبان والسجن للمحاكمة، ولم تكن تعلم أن هذا يعد جريمة في حق القانون والمجتمع.

وذكرت رحمة، أن شقيقتها كانت تحلم بأن تصبح نجمة سينمائية مشهورة، فلذلك إتجهت إلى مواقع التواصل الاجتماعي لكي تصل إلى حلمها سريعا، ولكن تكن تعلم أن ما تفعله مخالف للقانون، وفوجئت بأن القضاء موجه لها الكثير من الانتقادات والتهم التي أدت بها إلى السجن.

جدير بالذكر، أن الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، كانت قد قررت حبس مودة الأدهم وآخرين 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه في القضية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2016 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة، والمتهمين فيها بالاتجار بالبشر.

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