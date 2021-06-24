فيفي عبده تبهر الجمهور على انستجرام بفستان منفوش جذاب (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة فيفي عبده

قامت الفنانة فيفي عبده ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها مؤخرا، وذلك عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، حيث أنها من اكثر الفنانات اللاتي تحرصن على مشاركة جمهورها بأحدث إطلالاتها وأخبارها.

حيث ظهرت الفنانة فيفي عبده، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ انستجرام، بإطلالة جذابة، حيث أرتدت فستانا مكشوف باللون الأسود.

وحصلت الصورة على إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات الإيجابية على الصورة التي تشيد بجمالها وجاءت التعليقات كالاتي: قمر ، سندريلا ،يا جمالو .

جدير بالذكر، أن الفنانة فيفي عبده كانت قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى، وكانت قد أعلنت الفنانة فيفى عبده، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، عن شفائها التام، وعودتها للمنزل.

وكتبت فيفي عبده، على صفحتها بالانستجرام: “أنا رجعت الحمدلله من المستشفى ولقيت المفاجأة الحلوة دي بمناسبة عيد ميلادي في وسط أولادي وأهلي كل سنة وهما طيبين وانتو طيبين بحبهم وبحبكم أوي”.

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