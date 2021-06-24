وسط البحر بالجونة..أسما شريف منير تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الإعلامية أسما شريف منير

قامت الاعلامية اسما شريف منير ، بنشر صورة جديده من أحدث ظهور لها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، حيث أنها تحرص على مشاركة جمهورها أحدث أخبارها وإطلالاتها بشكل دائم.

حيث ظهرت الإعلامية اسما شريف منير، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ إنستجرام، وهى وسط البحر خلال قضائها العطلة الصيفية بالجونة في الغردقة .

حيث أرتدت أسما شريف منير، في الصورة التي نشرتها على الانستجرام إطلالة بها طابع كلاسيكي، وأكملت الإطلالة بنظارة شمسية مسحوبة، ومن الناحية الجمالية فضلت أن تضع القليل من المكياج واللمسات الجمالية التي أبرزت جمال ملامحها، مما أثارت إعجاب متابعيها وجمهورها.

جدير بالذكر، أن الإعلامية أسما شريف منير، كانت قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازي، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ فيسبوك.

حيث قالت أسما شريف منير، خلال صفحتها: “يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة”.

وأضافت، قائلة : “ربنا يكرمنا إحنا الاثنين .. بس كده مفيش أي تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم .. إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا”.

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