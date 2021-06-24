الحزن يخيم على ملامحها..نور اللبنانية تصدم الجمهور بأحدث جلسة تصوير (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة نور اللبنانية ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير لتشارك متابعيها والجمهور، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ” .

حيث ظهرت الفنانة نور اللبنانية، خلال الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”، وهي ترتدي ألوان غامقة مزيج من الأبيض والأسود ويبدو عليها ملامح الحزن الشديد على ملامحها وكانت تجلس في الظلام.

يذكر أن، أحدث أعمال الفنانة نور اللبنانية كان مسلسل “ضل راجل ” والذي تم عرضه في رمضان الماضي لعام 2021، “ضل راجل” بطولة ياسر جلال، ونور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

كما تألقت الفنانة نور اللبنانية، خلال الدور الذي قامت بتجسيده خلال أحداث مسلسل “البرنس، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان للعام الماضي، مسلسل البرنس بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم‎.

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