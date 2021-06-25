بعد سنوات من الاختفاء… فيروز تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز برفقة ابنتها ريما رحباني، وذلك في أحدث ظهور لها.

الصورة التي نشرتها ريما رحباني نجلة النجمة اللبنانية فيروز عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ظهرت فيها برفقة والدتها في المنزل.

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وظهرت “جارة القمر” فيروز برفقة ابنتها ريما رحباني في صورة سيلفي وظهرت عليها علامات الكبر والعجز خاصة وأنها لم تظهر لجمهورها منذ فترة طويلة، وعلقت عليها ابنتها قائلة: “سيلفي والماضي خلفي”.

وللنجمة فيروز تاريخ فني وغنائي كبير حيث بدأت عملها الفني في عام 1940 مغنيةَ كورس في الإذاعة اللبنانية، عندما اكتشف صوتها الموسيقي محمد فليفل وضمها لفريقه الذي كان ينشد الأغاني الوطنية وألف لها حليم الرومي مدير الإذاعة اللبنانية أول أغانيها.