شقيف ياسمين عبد العزيز يرد على هجوم ليلى محمد حلاوة (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قام الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز ، بالرد على هجوم ليلى حلاوة ابنة رجل الأعمال محمد حلاوة طليق شقيقته، بعد رسالتها الأخيرة وهجومها خلال الأيام القليلة الماضية على شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وذلك من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”فيسبوك”.

حيث قام وائل، بنشر عدد من الصور، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق قائلا: “حق الرد على موضوع الأستاذة المحترمة بنت الناس المحترمين.. يا أستاذة ليلى ده عيد ميلاد سيف ابن أختي، وكان بعد طلاق ياسمين بمدة طويلة بحضور صحاب كتيرة وشهود على وجودك”.

وتابع: “أنا بقى مش عارف هو حضرتك كنتِ فرحانة في الصور معانا، عشان فرحتنا وبتحبينا زي ما كنتِ طول عمرك بتقولي، ولا لرجوع والدك اللي إحنا خاطفينه منك الصراحة”.

وأوضح: “لو ياسمين بتحاربك طوال الـ١٧ سنة، جاية ليه بعد الطلاق تسانديها..أنتِ جوز حضرتكِ، يا ريت نراعي العشرة والسنين ونراعي إن الطرفين متجوزين حاليًا، ونقفل على كده؛ لأن أنا اللي هرد مش هي خالص”.

وأضاف: “هو أنا مش فاهم الحقيقة ليه كل الهجوم ده عليها، وهي لحد الآن مغلطتش في أي شخص بأي شيء.. شيء غريب فعلا..عمومًا عفا الله عما سلف”.

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