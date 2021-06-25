رامي رضوان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشف المذيع رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز وذلك في برنامجه “مساء DMC”، الذي يتم عرضه على قناة DMC، بعد تداول أخبار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحسن حالتها ونقلها من الرعاية المركزة لغرفة عادية بالمستشفى.

حيث قال رامي، في برنامجه “مساء DMC”، الذي يتم عرضه على قناة DMC:”تأتينا رسائل كثيرة من أشخاص يطلبون منا أن نطمئنهم على صحة الفنانة دلال عبدالعزيز، وهناك أخبار تخرج، لا أعرف من أين تأتي مصادرها، لكن الجزء الإيجابي في الخبر مع أنه شائعة، هو أنه فأل خير، والجزء الإيجابي الآخر، أن بعض الزملاء الصحفيين جعلوني أطمئن أن هناك من يمارس الصحافة بحق، إذ أرسلوا لي ما نُشر وطلبوا التحقق من صحته”.

أما فيما يخص بنقلها من العناية المركزة، فأوضح رامي قائلا:”الخبر يقول إن النجمة دلال عبدالعزيز حالتها الصحية في تحسن كبير، وانتقلت من الرعاية المركزة لغرفة عادية وبدأت تتحرك بمساعدة المحيطين بها، لعله فأل خير، وهذا ما نتمناه، والحقيقة أن إذا كان هناك أخبار مبشرة، وحدث تطور إيجابي، سنقوم بطمأنة حضراتكم، لكن المعلومات المنسوبة لمصدر حقيقتها أن النجمة دلال عبدالعزيز انتقلت من غرفة في الرعاية لغرفة أخرى في الرعاية، وليس من المهم ذكر الأسباب، لكن شتان ما بين الانتقال من غرفة الرعاية لغرفة عادية أو غرفة داخل الرعاية”.

جدير بالذكر، أن الفنانة دلال عبد العزيز مازالت بالمستشفى منذ أن دخلت أثر إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، وتوفى الفنان سمير غانم وأيام قليلة وستحل الأربعين ومازالت زوجته لا تعلم حتى الأن بخبر وفاته بناء على تعليمات الأطباء حتى لا تدهور حالتها الصحية.

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