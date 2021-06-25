التفاصيل الكاملة لحبس تفاهة نجم «بلية ودماغه العالية».. اتجددله 15 يوما

عدن - ياسمين عبد العظيم - تفاهة

بعدما تصدر محركات البحث في الساعات القليلة الماضية، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية، حبس “صلاح. م” وشهرته “تفاهة” أحد نجوم فيلم بلية ودماغه العالية بطولة النجم محمد هنيدي 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة مسحوق الهيروين.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، من القبض على المتهم لاتهامه بالاتجار في المخدرات، بعدما عثر بحوزته على مسحوق يشبه مسحوق الهيروين المخدر.

من هو «تفاهة»؟

اشتهر المتهم بدور “تفاهة” الولد الشقي الذي لازم أذهان المشاهدين لزيادة وزنه، وأيضاً لخفة دمه التي أضحكت الكثير من المشاهدين لأعماله، ويذكر أنه بعد مشاركته في فيلم (بلية ودماغه العالية) مع النجم الكوميدي الفنان “محمد هنيدي”، اختفى وبعد عن الساحة الفنية.

الفيلم الكوميدي إنتاج عام 2000، بطولة العديد من الفنانين، منهم غادة عادل ومحمد هنيدي وسعيد صالح وغادة عادل وهالة فاخر، وغيرهم العديد من الفنانين، وكان من إخراج “نادر جلال”.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

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