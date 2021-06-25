في أحدث جلسة تصوير..نيكول سابا تخطف الأنظار بفستان جذاب شبه عاري (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة نيكول سابا

قامت الفنانة نيكول سابا، بنشر مجموعة من الصور الجديدة عن أحدث جلسة تصوير جديدة خضعت لها مؤخرًا، لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث تألقت الفنانة نيكول سابل خلال الصور التي نشرتها على انستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ظهرت وهي ترتدي فستانا ذهبيا شبه عاري، واعتمدت على الألوان الترابية لوضع القليل من اللمسات الجمالية الرائعة التي أبرزت جمال ملامحها، أما عن شعرها الذهبي ففضلت أن تجعله مرفوعا حتى لا يكون منسدلا على كتفيها، وظهر على يديها تاتو رائع لفت النظر.

ونالت الصور إعجاب العديد من الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات الإيجابية على الصورة التي تشيد بجمالها وأنوثتها.

جدير بالذكر، أن نيكول سابا قامت بإحياء مؤخرا حفل غنائى بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، كما قامت بتقديم عددا من الأغانى لكبار المطربين من بينها :”يا واد يا تقيل، سهر الليالى، وبنت السلطان”، وتميز الحفل بأجواء من الفرحة والرقي، وسط إجراءات احترازية مشددة لتفادي فيروس كورونا.

كما أن الفنانة اللبنانية نيكول سابا، انتهت من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان “الجو حلو”، من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة.

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