فيفي عبده من أحدث ظهور لها:العين خدتها من الساحل الشمالي لحد النهاردة

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة فيفي عبده

قامت الفنانة فيفي عبده ، بنشر فيديو جديد لتشارك جمهورها ومتابعيها وذلك من خلال استخدام تطبيق “سناب شات”، للتحدث معهم عن الفترة المرضية التي مرت بها مؤخرا خلال الأيام القليلة الماضية، كما أعادت نشر مجموعة من الفيديوهات التي كانت قد صورتها عبر موقع “إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة فيفي عبده خلال الفيديو، وقالت: “رحت الساحل، جاية أخد فيتامين د في الساحل الشمالي، على فكرة العين خدتها من الساحل الشمالي لحد النهاردة بس الحمد لله، وعلى فكرة أنا مش بثق في أي شخص صدقوني، مش في كل الناس بس في بعض الناس مش بثق فيهم، بحبكوا أوي”.

وأضافت فيفي قائلة: “يالا بقى هبتدي أتفاعل معاكم كل يوم هقعد معاكم نتسلى أشرب القهوة وأتسلى معاكم عايزة أضحك بجد، أنا زعلانة فين التفاعل اللي كان موجود، هو أنا سبت التفاعل لحد خده مني، نسيتوني في السنة دي ولا إيه، تفتكروا إن أنا اتنسي؟”.

جدير بالذكر، أن الفنانة فيفي عبده كانت قد تعرضة لفترة مرضية صعبة خلال الأيام القليلة الماضية جعلتها تدخل المستشفى على أثرها، وابتعدت تماما عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها عادت من جديد تتواصل مع جمهورها ومتابعيها بعدما خرجت من المستشفى وتحسنت حالتها.

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