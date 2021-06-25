اتفرج..علا غانم تتألق بإطلالة أنثوية في أحدث ظهور لها (صور)

قامت الفنانة علا غانم ، بنشر مجموعة من الصور الجديدة لتشارك جمهورها ومتابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعد عودتها من امريكا، وذلك من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت الفنانة علا غانم، خلال جلسة التصوير، بإطلالة أنثوية رائعة، حيث أرتدت بنطال أسود ليجن وتوب أسود أطهرها رشاقتا، وأكملت الإطلالة بحزام للوسط عريض مما أمل الإطلالة، واعتمدت على الألوان الترابية البسيطة لإبراز جمال ملامحها، أما عن شعرها ففضلت أن تتركه منسدلا بدون أي تسريحة متكلفة، مما أثارت جلسة التصوير إعجاب الجمهور والمتابعين.

وعلى الفور حصلت الصور على ألاف الإعجابات من قبل الجمهور والمتابعين، وأنهالت التعليقات التي تشيد بجمالها وتمنى عدد كبير منهم عودتها للفن مرة أخرى.

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جدير بالذكر، أن الفنانة علا غانم كانت قد ابتعدت عن الأضواء والفن ما يقارب من حوالي أربع سنوات وفضلت السفر إلى أمريكا للعيش مع أسرتها، وفوجئ الجمهور بظهورها خلال أيام قليلة ماضية مع أحد مصففي الشعر الذي نشر فيديو لها من داخل الكوافير وقالت: “بقالي 4 سنين بعيد عن بلدي ورجعت عشان أظبط شعرى” حيث كانت رجعت إلى مصر مرة أخرى لحضور حفل زفاف ابنتها كاميليا الذي أقيم في الاسكندرية.

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