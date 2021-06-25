إطلالة طفولية..مي عمر تخطف الأنظار بفستان أسود قصير (صور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - قامت الفنانة مي عمر ، بنشر صورة جديدة لها من أحدث ظهور لتشارك جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “إنستجرام”، حيث أنها تحرص على مشاركة جمهورها بأحدث الإطلالات بشكل دائم.

حيث ظهرت الفنانة مي عمر، خلال الصورة التي نشرتها لإطلالة طفولية مميزة، حيث أنها أرتدت فستانا أسود قصير وفضلت أن تضع القليل من اللمسات الجمالية البسيطة لتناسب الإطلالة، وفضلت أن تترك شعرها منسدلا على كتفيها مما أبرز أنوثتها وجاذبيتها.

وعلى الفور، تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الصورة وحصلت على ألاف الإعجابات، وجاءت ابرز التعليقات كالآتي : جميلة الجميلات – زى القمر – مشاء الله .

جدير بالذكر، أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر الفنية مسلسل “نسل الأغراب” والذي تم عرضه في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن منهم:دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

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