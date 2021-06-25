البلدي يكسب – فيفي عبده هتفرجك علي احلى هزة وسط في الرقص

بيروت - ثريا شاهين - تعرضت الفنانة والراقصة فيفي عبده، لحملة انتقادات وهجوم لاذع بسبب نشرها مقطع فيديو لوصلة رقص أمام منزلها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة ​فيفي عبده​ مقطع فيديو لها من أمام منزلها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، ظهرت فيه وهي تقدّم وصلة رقص على أنغام أغنية “​سلامات يا هوا​” للفنانة المصرية “​ياسمين نيازي​”، بكامل حيوتها وعفويتها، ناشرة نوع من الطاقة الإيجابية للجمهور.

لكن، تعرضت الراقصة فيفي عبده، إلى موجة من الانتقادات الحادة من قبل الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها الفيديو، عبر حسابها على إنستغرام، وتسارعت التعليقات المنتقدة، وتذكروا فيفي بالحالة الصحية التي كانت عليها منذ فترة والتي أدت إلى إصابتها بما يشبه الشلل، بينما دافع البعض الآخر عنها، وعبّروا عن إعجابهم الدائم بخفة دم فيفي.

ومنذ أن نشرت الفيديو بدأت الكثير من التعليقات التي هاجمتها كثيراً وسخرت منها وانتقدتها، وذكروها بالحالة الصحية التي كانت فيها منذ الفترو الماضية وهي التي نتج عنها إصابتها بما يشبه بالشلل.

كانت فيفي عبده، قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

فقبل فترة، صدمت عزة مجاهد، ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده، الجمهو بصورة على حسابها بموقع “إنستغرام”، لوالدتها على سرير مستشفى بين الأجهزة الطبية، بعد خروجها من غرفة العمليات، إثر تعرضها لخطأ طبي، ويبدو عليها المرض الشديد.

فيفي

وأكدت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي تعرض والدتها لوعكة صحية شديدة نتيجة الخطأ الطبي، ولكنها أوضحت أن حالتها أصبحت مستقرة وستحتاج إلى مزيد من الوقت ليكتمل شفاؤها.

بعدها ظهرت الفنانة فيفي عبده لأول مرة بعد فترة طويلة من تدهور حالتها الصحية وخضوعها لعملية جراحية مؤخراً نتيجة خطأ طبي.

شاركت فيفي عبده الجمهور مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام كشفت فيه تطورات حالتها الصحية بعد العملية الجراحية.

وقالت فيفي عبده أنها بدأت في التعافي والمشي، معلقة :”أنا رجعت تاني يا جماعة الحمد لله لازم الدنيا تمشي.. وبشكر ربنا هذا بفضل دعاكم وبفضل ربنا سبحانه وتعالى وإن شاء الله باقي حاجة صغيرة وأرجع تاني اونلاين بحبكم اوي”.

وتفاعل عدد كبير جداً من الفنانين مع الفيديو متمنين لها الشفاء والسلامة، وعلقت الفنانة المصرية أنغام قائلة :”ألف حمدلله علي سلامتك يا قمره”، وقالت ليلى علوي: “يا حبيبتي منوره الدنيا”، وقالت حنان مطاوع: “الف سلامه عليكي حبيبتي”.

ورحبت الفنانة لطيفة بعودتها قائلة :”حبيبة قلبى ألف حمد الله على سلامتك”، وكذلك نيكول سابا ولجين عمران وعدد كبير من النجوم.