«آيانا»..إبنة رامي عياش تخطف قلوب الجمهور بجمالها (فيديو وصور)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنان رامي عياش

قام الفنان اللبناني ​رامي عياش ، صورة جديدة​ وفيديو لزوجته ​داليدا​ وإبنته آيانا، ليشارك جمهوره ومتابعيه وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ”إنستجرام”.

حيث ظهرت ابنة الفنان رامي عياش، خلال الفيديو، في عدد من المشاهد وهي تتعامل بعفوية شديدة مع والدتها الجميلة داليدا، وقام بالتعليق على الفيديو وكتب اسمها:”آيانا”، ونال الفيديو على إعجاب عدد كبير من جمهوره ومتابعيه الذين أشادوا بجمالها وبراءتها وعفويتها.

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جدير بالذكر، أن الفنان اللبناني رامى عياش يعيش حاليا في مصر لحضور أحد عروض الموضة والفاشون التي من المقرر أن تشارك فيها زوجته مصممة الأزياء داليدا عياش، وحرص على مشاركتها ودعمها ومساندتها، ومن المقرر أن يسافر إلى لبنان مرة أخرى خلال منتصف الأسبوع الحالي .

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ويذكر أن، قام الفنان رامي عياش بطرح الاغنية الرسمية لمهرجان الجونة والتي شارك فيها عدد من الفنانين منهم: يسرا، أمينة خليل، باسل خياط، بشرى، انجى المقدم، جمال سليمان، أروى جودة، تارا عماد، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، محمد فراج، باسل الزارو، هيلدا خليفة، ليلى علوى، رايا أبى راشد، إضافة إلى نجيب وسميح ساويرس.

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