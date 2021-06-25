ريم البارودي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها على إنستجرام (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - الفنانة ريم البارودي

قامت الفنانة ريم البارودي، بنشر فيديو جديد من أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير بـ “ انستجرام ”، لتشارك جمهورها ومتابعيها حيث أنها تحرص على التواصل معاهم بشكل دائم.

حيث ظهرت الفنانة ريم البارودي خلال الفيديو، وهي تستعرض رشاقتها وإطلالاتها اليومية، وعلقت وكتبت: “ Sway with me “، وعلى الفور تفاعل العديد من الجمهور والمتابعين مع الفيديو مشيدين بجمالها.

جدير بالذكر، أن الفنانة ريم البارودي شاركت مؤخرا في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

يذكر أن الفنانة ريم البارودي، قامت بتهنئة الفنانة وفاء عامر بمناسبة عيد ميلادها،عبر الانستجرام حيث قالت: «كل سنة وإنتي الأقرب والأحن والأجدع، وكل سنة وإنتي الأم والأخت والصديقة الصدوقة، وكل سنة وإنتي حبيبتي الغالية، وكل سنة وإنتي الأستاذة الكبيرة، وكل سنة وإنتي دائماً الوفاء والإخلاص، والحب لكل إللي حواليكي عقبال مليون سنة».

وتابعت «ريم» قائلة: «معلش مش حقدر أسمع كلامك المره دي ومنزلش بوست احتفال .. عشان ده عيد ميلاد أغلي وأطيب وأحن قلوب الكون.. بحبك ليوم الدين».

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