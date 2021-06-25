كارمن سليمان تتوجه رسالة رومانسية لزوجها

عدن - ياسمين عبد العظيم - رسالة رومانسية وجهتها الفنانة المتألقة كارمن سليمان لزوجها الملحن ​مصطفى جاد​ بمناسبة عيد ميلاده.

فقد نشرت كارمن سليمان عبر حسابها الشخصي عل تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة ظهرت فيها برفقة زوجها.

صور مسربة من منزل محمد حلاوة تفجر مفاجأة عن ابنته وياسمين عبد العزيز (اتفرج)

جورجينا رودريجيز توجه رسالة صادمة لـ ياسمين صبري.. والأخيرة تصدمها بردها

وعلّقت كارمن سليمان على الصورة، قائلة: «كل سنة وانت كل حاجة في حياتي وضهري وأماني وسبب ضحكتي وأحن أب ربنا مايحرمني منك ولا من ضحكتك. بحبك محسومة عشقي هو من يومه».

وكانت ظهرت كارمن سليمان بفستان قصير ومطرز بجلسة تصوير لها، وأبرز هذا الفستان اللامع رشاقتها وجمالها، مع تسريحة شعر مفرود الى الخلف، وماكياج ناعم بيّن ملامحها.

وشاركت كارمن الجمهور مجموعة من الصور من جلسة التصوير هذه، على صفحتها الخاصة، وعلّقت: “فستان من تصميم رامي القاضي، والستايل من أعمال عزيزتي ياسمين سعيد، أهنئكم لقد كان رائعاً”.