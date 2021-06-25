شكرا لقرائتكم خبر عن الجامد وصل – مرات أحمد الفيشاوي هتوريك البتلو والدلع المربرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - احتفل النجم أحمد الفيشاوي بعيد زواجه من زوجته ندي الكامل، موجها لها رسالة رومانسية علي طريقته الخاصة، حيث نشر مجموعة صورتجمعهما، عبر حسابه بموقع “انستجرام”، مصحوبة بتعليق :”3 سنين جواز دي معجزه يا نادية.. بحبك حب جنون.. كل سنة وأنتي طيبة أوي”.

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيهم الذين حرصوا على توجيه رسائل التهنئة لهما، ومنهم الفنانة رانيا يوسف حيث علقت قائلة :”أحبكما.. ربنا يسعدكم ويكفيكم شر عيون الناس”.

من ناحية أخري أعلن الفنان أحمد الفيشاوى عن تأجيل أغنيته الجديدة “الحرية”، مراعاة للظروف الحالية التى يمر بها الوطن العربى، وحدادا على وفاة الفنان سمير غانم.

ويشارك أحمد الفيشاوي بالوقت الحالي في فيلم “ريتسا” تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

وقال أحمد الفيشاوى عن تعاونه مع محمود حميدة: “إحنا أصدقاء داخلين في 20 سنة وصداقة قوية ودايمًا نتقابل ونتكلم في التليفون وأنا بعتبره صديقى الصدوق، وبتشرف أنى بشتغل معاه وأنا بتعلم منه جدًا في حياتى وفى التمثيل كمان”.