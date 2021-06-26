بوسي تثير الجدل في أحدث ظهور لها.. والجمهور يرد: «عمليات التجميل غيرت ملامحها»

عدن - ياسمين عبد العظيم - المطربة بوسي

شاركت الفنانة المتألقة بوسي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة لها من أحدث ظهور لها.

ونشرت بوسي عبر حسابها موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” عدة صور لها من إحدي الغرف بإطلالة شبابية رائعة .

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ووفقًا لما جاء في الصور، فقد ظهرت الفنانة الكبيرة بوسي ببنطلون جينز يحمل اسم البوي فريند ذات بدجات ملونة علي تيشرت ملون أبيض وحذاء يميل إلي الجانب الكلاسيكي إلي حد ما مع شعر أسود انسيابي قصير لتكون إطلالة كاجول والأكثر أناقة.



وبدا شكل الفنانة بوسي مختلف إلى حد كبير، حيث ظهرت ملامحها مختلفة عما عرفها به الجمهور، حت أن الجمهور استنتج أنها خضعت لجراحة تجميل.

من جانب آخر كشف أحمد الجهني، محامي المطربة الشعبية بوسي، في تصريحات صحفية، أن ما تردد من أنباء عن القبض على بوسي معلومات لا صحة لها، لافتاً إلى أنها داخل منزلها وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

كانت محكمة جنح النزهة، في وقت سابق، برئاسة المستشار أحمد بهجت، عاقبت بوسي في اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد، بالحبس 9 سنوات في 11 قضية بتهمة إصدارها شيكات بدون رصيد.