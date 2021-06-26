بطلة «حريم السلطان» تخطف أنظار الجمهور في أحدث ظهور لها (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشرت النجمة التركية مريم أوزرلي نجمة مسلسل «حريم السلطان» صورة جديدة من أحدث ظهور لها عل السوشيال ميديا.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت بإطلالة مختلفة.

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وظهرت النجمة التركية مريم أوزرلي في الصور بإطلالة ساحرة ومميزة بعدما ارتدت فستانا باللون الأسود نال استحسان عدد كبير من جمهورها.

وُلدت النجمة التركية مريم أوزرلي في العاصمة الألمانية برلين عام 1983، وحققت نجاحا كبيرا في الوطن العربي بدورها في المسلسل التركي “القرن العظيم”، والمعروف باسم “حريم السلطان”، وجسدت فيه دور “السلطانة هيام” زوجة السلطان سليمان القانوني.