تصريح مفاجئ من دينا عن الاغتصاب الزوجي.. ورسالة نارية منها لزوجة تميم يونس

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارتها الراقصة الاستعراضية دينا، وذلك بسبب تعليقها عن الاغتصاب الزوجي، والذي انتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة بعض الزوجات بسن قانون يعاقب على هذا الفعل.

وقالت دينا في تصريحات صحفية: «اللي اتربيت عليه أن اللي بيحصل جوه غرفة النوم مايطلعش بره لو في مشكلة المفروض تتكلم مع زوجها أو حماتها ومامتها».

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وأضافت الراقصة دينا: «اللي أعرفه إن الست تبقى قوية كده وتقف قدام النايس وتتكلم في حاجة زي دي على السوشيال ميديا حاجة غريبة».

وتابعت دينا «اللي بيحصل ده ده مش تحرش ده تصرف من جوزي لازم تتكلم معاه وأنا ضد المصطلح نفسه بتاع الاغتصاب الزوجي كل شوية يطلعوا مصطلح جديد.. مش عاجبها تطلق وتسكت».