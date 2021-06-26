كلاكيت تاني مرة.. حلا شيحة تفاجىء الجمهور بالحجاب وتلوح بالاعتزال (اتفرج)

فاجئت الفنانة حلا شيحة جمهورها ومتابغيها، بصور حديدة مفاج\ة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت حلا شيحة في الصور وهي تضع الحجاب على شعرها بصحبة زوجها معز مسعود، الامر الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي؟

وعلقت حلا شيحا على صورتها بالحجاب، وكتبت: “بحمد ربنا أني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي”.

وانهالت التعليقات على صور حلا الترك من جانب العديد من الفنانات الاتي دعمنها في قرارها.

يذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود احتفلا بعقد قرانهما يوم 8 فبراير الماضي، وحاليًا يعرض لها فيلم “مش أنا” من بطولة الفنان تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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