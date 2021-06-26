تعليق ناري من حنان ترك بعد ارتداء حلا شيحة الحجاب واعتزال الفن (اتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حالة من الجدل أثارتها الفنانة حلا شيحة الساعات الماضية، عقب ظهورها وهي ترتدي الحجاب برفقة زوجها معز مسعود.

ونشرت حلا شيحة صور حديدة مفاجئة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي تضع الحجاب على شعرها بصحبة زوجها معز مسعود.

وعلقت حلا شيحا على صورتها بالحجاب، وكتبت: “بحمد ربنا أني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي”.

من جانبها علقت الفنانة حنان ترك، على صور الفنانة حلا شيحة بالحجاب، وكتبت :”ربنا يسعدك حبيبتي ويرزقك الطمانينة دائما ابدا”.

كما علقت الفنانة مي عمر وكتبت: “ربا يسعدك يا حلا أطيب قلب”، وعلقت درة بـ: “جميلة في كل حالاتك ربنا يسعدك يا حبيبتي”، وكتبت لها شيماء سيف: “بحبك اوى واهم حاجة تبقى سعيدة ربنا يفرحك ويراضيكى ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”.

يذكر أن حلا شيحة ومعز مسعود احتفلا بعقد قرانهما يوم 8 فبراير الماضي، وحاليًا يعرض لها فيلم “مش أنا” من بطولة الفنان تامر حسني وحلا شيحة وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

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