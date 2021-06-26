بسنت شوقي تفجر مفاجأة بخصوص فارق السن بينها و بين محمد فراج (فيديو)

عدن - ياسمين عبد العظيم - فجرت الفنانة بسنت شوقي مفاجأة الساعات الماضية، وعلقت لأول مرة على الأقاويل التي تم تداولها الأيام الماضية، بخصوص فارق السن بينها وبين زوجها محمد فراج.

وكان قد انتشرت أقاويل بعد عقد قرآن بسنت شوقي ومحمد فراج، بأنها تكبره بثلاث سنوات، وتبلغ من العمر 40 عامًا بينما هو يبلغ 37 عامًا.

وفي أول تعليق لها، قالت بسنت شوقي :”والله العظيم أنا أصغر منه، ومع ذلك فهو لا يعيبنا مطلقًا إني أكون أكبر منه حتى لو بـ20 سنة، ولو ده حاصل إحنا هنقول”.

وأضافت بسنت شوقي في تصريحات لبرنامج “et بالعربي”: “أنا مشكلتي في الموضوع ده إن اللي اتقال مش حقيقي، وتاريخ ميلادي المنتشر حتى 17 مايو، وده غلط، أنا أصلًا من مواليد 14 ديسمبر، وأنا أصغر منه يا جماعة”.

من جانبه أوضح الفنان محمد فراج أثناء لقائه في برنامج ET بالعربي، أن حفل زفافه سيكون قريبًا مؤكدًا أنه تم عقد القران فقط.

من جانبها أبدت بسنت شوقي استغرابها بسبب سوء الفهم، قائلة أنها لم ترتدي فستان يناسب حفل الزفاف وأكدت أنها كتبت على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أنه عقد قران.

يذكر ان الفنان محمد فراج احتفل بعقد قرآنه على الفنانة بسنت شوقي، في حفل ملئ بالحب والبهجة والسعادة بحضور عدد من الاهل والاصدقاء ونجوم الفن.

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