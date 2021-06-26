محمد فراج يفجر مفاجأة بخصوص زواجه من بسنت شوقي: محصلش

عدن - ياسمين عبد العظيم - بسنت شوقي

فجر الفنان محمد فراج مفاجأة الساعات الماضية، بخصوص زواجة من الفنانة بسنت شوقي، قائلًا أنه لم يتم عقد حفل الزفاف حتى الآن.

وأثار تصريح الفنان محمد فراج، جدلًا واسعًا الساعات الماضية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد الحفل الذي أقيم الأسبوع الماضي، والذي أحدث ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

وأوضح الفنان محمد فراج أثناء لقائه في برنامج ET بالعربي، أن حفل زفافه سيكون قريبًا مؤكدًا أنه تم عقد القران فقط.

من جانبها أبدت بسنت شوقي استغرابها بسبب سوء الفهم، قائلة أنها لم ترتدي فستان يناسب حفل الزفاف وأكدت أنها كتبت على صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي أنه عقد قران.

ومؤخرًا ظهر الفنان محمد فراج برفقة زوجته بسنت شوقي حفل مجلة enigma الذي أقيم الأيام الماضية في أحد الفنادق بالقاهرة.

ويعد هذا هو الظهور الاول لكل من الفنان محمد فراج برفقة زوجته بسنت شوقي، بعد زواجهما الذب اقيم في 11 يونيو الماضي.

وظهرت بسنت شوقي وهي ترتدي فستان أبيض طويل أظهر رشاقتها، فيما ارتدى الفنان محمد فراج بذلة سوداء وقميص أسود.

يذكر ان الفنان محمد فراج احتفل بعقد قرآنه على الفنانة بسنت شوقي، في حفل ملئ بالحب والبهجة والسعادة بحضور عدد من الاهل والاصدقاء ونجوم الفن.

اقرا ايضًأ: