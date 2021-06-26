الحالة خطر.. تطورات مفاجئة في الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

عدن - ياسمين عبد العظيم - تستحوذ الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، على اهتمام العديد من الأشخاص من محبي وجمهور الفنانة دلال عبد العزيز، الذين يودوا الأطمئنان عليها أول بأول.

وقضت الفنانة دلال عبد العزيز 60 يومًا حتى الآن، داخل غرفة العناية المركزة، بإحدى المستشفيات، إثر تعرضها لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، الايام الماضية.

ومؤخرًا تداولت أنباء نقلها موقع “صدى البلد” أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز لا تشهد أي تحسن؛ حيث تم نقلها إلى غرفة عناية مركزة أخرى في محاولة لزيادة الأكسجين في الجسم.

وقالت مصادر طبية، أن ثبات الحالة وعدم حدوث أي تحسن في حالتها خلال هذا الفترة؛ خطر على الحالة كما أنه يضعف بعض الأجهزة المناعية بالجسم.

وفي وقت سابق، كشفت الفنانة نهال عنبر عن تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، قائلة أنها مستقرة في الوقت الحالي، وأن هناك تحسن تدريجي، لكنها لم تستطع التخلي عن الأكسجين الصناعي حتى الآن.

وأشارت الفنانة نهال عنبر، إلى لا يوجد موعد محدد لخروج دلال عبد العزيز من المستشفى.

وأشارت مصادر طبية، رفضت الكشف عن اسمها، أن الشرط الوحيد الذي يحدد قرار خروج دلال عبد العزيز من المستشفى هو قدرتها على التخلي عن الأكسجين الصناعي والتنفس بمفردها بصورة طبيعية.

وفي وقت سابق، قام الفنان عمرو وهبة بالتعليق على سؤال حالة الفنانة دلال عبد العزيز قائلاً : “ صباح الفل مش بحب أتكلم باسم أسرتهم وأقول أخبار بس من خلال اتصالى بيهم للأسف لسة الوضع غير مستقر”.

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