حلا شيحة تلغي متابعة محمد رمضان على انستجرام لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد العظيم - في مفاجأة غير متوقعة، ألغت الفنانة حلا شيحة متابعة الفنان محمد رمضان على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

وجاء هذا التصرف بعد نشر حلا شيحة صورة لها الساعات الماضية وهي ترتدي الحجاب برفقة زوجها معز مسعود.

ولاحظ جمهور ومتابعي الفنانة حلا شيحة انها لم تُلغي متابعة أحد من الذين عملت معهم، سوى محمد رمضان.

ورجح البعض أن سبب إلفاء المتابعة يرجع إلى كثرة الشائعات التي ترددت مؤخرًا عن ارتباط حلا شيحة ومحمد رمضان خلال فترة عملهما بأحد الأعمال الدرامية التي شاركته معه فيها، في مسلسل “زلزال” في رمضان 2019.

ومؤخرا نفت حلا شيحة خبر زواجها من محمد رمضان سريعاً، مؤكدة على أنها شائعة مضحكة، لأن محمد رمضان صديق وزميل إلى جانب أن زوجته صديقة لها.

وفي الساعات الماضية، نشرت حلا شيحة صور وهي تضع الحجاب على شعرها بصحبة زوجها معز مسعود، الامر الذي أثار جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت حلا شيحا على صورتها بالحجاب، وكتبت: “بحمد ربنا أني أخيرا لقيت التوازن بين إني أكون سعيدة في حياتي وفي نفس الوقت أكون صادقة مع نفسي واللي مؤمنة بيه من جوايا، أما بالنسبة لفيلم (مش أنا) الحقيقة أنه تم تصويره من أكتر من سنة ونص وبسبب ظروف كورونا أتأخر جدا نزوله وأنا كمان حالي اتغير واتجوزت الحمد لله والفيلم فعلا بقى (مش أنا) وباتمنى التوفيق لكل زملائي”.

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