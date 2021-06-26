رانيا يوسف تثير الجدل بفستان عاري وأوضاع ساخنة والجمهور : مبتحرمش (ِاتفرج)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلا واسعا الساعات الماضية، بعد نشرها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف في الصور بإطلالة صادمة وفستان جرىء، أحمر عاري، وهي في مركب في البحر، وتجلس في أوضاع ساخنة.

وعلقت رانيا يوسف، على الصور وكتبت :”ويسألونك عن حب العزلة قل هي راحةٌ من غِيبة وفِرارٌ من نميمة، ورحمة بالفؤاد من خذلان، ودرءٌ من سقطاتِ اللسان ورحماتٌ من القيلِ والقال”.

وعلى الفور انهالت التعليقات من الجمهور التي هاجمت رانيا يوسف، بعد الصور الجريئة التي نشرها، معلقين :”مبتحرمش”.

ومؤخرًا أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلا واسعا الساعات الماضية، بعد ظهورها في حفل مجلة enigma، والذي أقيم الأيام الماضية في أحد فنادق القاهرة.

وظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة صادة وفستان جرىء، أثار انتباه جميع الحاضرين في حفل مجلة enigma.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء المصري فرارصا نهائيًا في القضية التي تجمع بين الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، في الحوار الشهير المذاع عبر قناة «الرشيد» العراقية، بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس، وذلك لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها.

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